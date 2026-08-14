Asili nido, Aquino: arredi didattici innovativi per sette comuni irpini Ecco l'elenco

"Sono sette i comuni della provincia di Avellino presenti nella graduatoria pubblicata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito relativa allo scorrimento dell'avviso del 3 febbraio 2026 per la fornitura di arredi didattici innovativi destinati ai servizi educativi da zero a sei anni, nell'ambito del programma nazionale scuola e competenze 2021-2027".

Lo rende noto Ciro Aquino, presidente provinciale della Lega di Avellino, evidenziando che gli interventi riferiti ai comuni irpini ammontano complessivamente a 2 milioni e 530mila euro.

Nel dettaglio, gli importi indicati in graduatoria sono: Roccabascerana 288mila euro, Sperone 472mila, Sant'Angelo dei Lombardi 516mila, Avella 224mila, Lauro 388mila, Montella 388mila e Montefalcione 254mila euro.

"Si tratta - aggiunge Aquino - di risorse importanti per migliorare la qualità degli spazi destinati ai bambini e rafforzare i servizi per le famiglie, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne. Ringraziamo il ministro Giuseppe Valditara per l'attenzione che continua a riservare al potenziamento dell'offerta educativa e delle strutture scolastiche.

Investire negli asili nido e nei servizi per l'infanzia - conclude Aquino - significa sostenere le giovani famiglie e creare condizioni concrete per contrastare lo spopolamento. Continueremo a seguire gli ulteriori scorrimenti affinché possano arrivare nuove opportunità per i comuni dell'Irpinia".