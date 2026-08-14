Ariano, uno schiaffo all'inciviltà: il bel gesto di un abitante Ecco cosa è accaduto lungo la Russo-Anzani

Cuori ed altri decori in polistirolo gettati tra la vegetazione tra il ponte della panoramica e la bretella Russo-Anzani. Ce ne siamo occupati oltre un mese fa.

Ebbene, ci ha pensato un cittadino residente in zona a rimuovere lo scempio. Materiale successivamente raccolto da un operaio del comune e sottoposto a smaltimento.

Qualche incivile dalla ringhiera del belvedere arianese aveva pensato bene, dopo una festa di nozze di disfarsi dei decori per poi buttarli al di sotto della strada tra la vegetazione.

La zona era stata tra l'altro recentemente bonificata attraverso la rimozione di erbacce e arbusti. Un lavoro di pulizia e riordino che sta proseguendo anche in altre zone della città con l'impiego di cooperative e il supporto della macchina comunale.

Una strada quella in questione, spesso interessata da episodi di inciviltà a partire dall'area antistante la torre normanna. Per non parlare del degrado in cui versa la piazzetta Ettore Scola, con una fontana sudicia e non funzionante, che si spera possa essere ripulita e riattivata.