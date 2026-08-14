Fontana in piazza ad Ariano: Ferrante accoglie il desiderio degli arianesi L'appello a partecipare attivamente all’iniziativa con proposte concrete

Domenica scorsa era stato un emigrante giunto da Torino in città a manifestare il desiderio di una fontana in piazza plebiscito e prima ancora decine e decine di arianesi, oltre alla sollecitazione di Ottopagine.

E' di oggi l'annuncio del sindaco Mario Ferrante:

Cari concittadini, da alcuni giorni ho registrato il vostro desiderio circa la realizzazione di una fontana in Piazza Plebiscito per la quale istanza sarebbe stata organizzata una raccolta firme.

Sul punto, vi rassereno: un mese fa, prima del rifacimento della piazza, ho già provveduto a tutti gli incombenti del caso. Colgo, inoltre, l’occasione per invitarvi a partecipare attivamente all’iniziativa con proposte concrete".

La foto recente di piazza plebiscito, in occasione della notte bianca e della serata dedicata a Domenico Cusano è firmata Antonino Giorgione storico fotografo reporter della città.