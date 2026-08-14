Finanziamenti europei e sviluppo: l'amministrazione Ferrante incontra Di Rubbo Prestigiosa visita stamane in municipio

Il sindaco Mario Ferrante, insieme all'amministrazione comunale ha incontrato questa mattina nella sala consiliare Giovanni Grasso a palazzo di città Pasquale Di Rubbo, funzionario italiano presso la commissione europea che attualmente occupa il ruolo di vice capo unità per le prospettive politiche all’interno della direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale.

"È stato un confronto importante e concreto sulle opportunità che l’Europa può offrire al nostro territorio - afferma il sindaco Mario Ferrante - con particolare attenzione alla possibilità di intercettare bandi, programmi e progettualità europee da portare ad Ariano Irpino.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare la capacità del nostro comune di cogliere le opportunità di finanziamento europeo e trasformarle in progetti concreti per lo sviluppo della città, per i servizi e per il futuro della nostra comunità"