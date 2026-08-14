Ariano: premiata Silvana Stanco: eccellenza sportiva italiana

Straordinaria campionessa italiana di tiro a volo

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Il saluto delll'assessore allo sport Crescenzo Perrina

Ariano Irpino.  

Stamane al club La Tartaruga, il Panathlon Club Ariano Irpino presieduto da Lucia Scrima ha premiato Silvana Stanco, straordinaria campionessa italiana di tiro a volo.

Un riconoscimento che vuole celebrare non solo i prestigiosi risultati raggiunti, ma soprattutto talento, passione, sacrificio e determinazione, valori che fanno dello sport un autentico esempio per le nuove generazioni.

Silvana Stanco rappresenta con orgoglio l’Italia ai massimi livelli dello sport internazionale e il Panathlon club Ariano Irpino è lieto di renderle questo speciale

Così l'assessore allo sport Crescenzo Perrina: 

È stato un grande onore oggi presenziare alla premiazione dell’atleta olimpica Silvana Stanco, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi nel tiro al volo.

Un sentito ringraziamento al Panathlon Club Ariano Irpino e al suo presidente Lucia Scrima per aver reso possibile questo importante momento.

A Silvana, nostra conterranea, rivolgo un grande augurio: ritrovarci ad Ariano dopo Los Angeles 2028 per festeggiare insieme una nuova medaglia, magari quella più importante. Forza Silvana, facciamo tutti il tifo per te".

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