Ariano: premiata Silvana Stanco: eccellenza sportiva italiana

Stamane al club La Tartaruga, il Panathlon Club Ariano Irpino presieduto da Lucia Scrima ha premiato Silvana Stanco, straordinaria campionessa italiana di tiro a volo.
Un riconoscimento che vuole celebrare non solo i prestigiosi risultati raggiunti, ma soprattutto talento, passione, sacrificio e determinazione, valori che fanno dello sport un autentico esempio per le nuove generazioni.
Silvana Stanco rappresenta con orgoglio l’Italia ai massimi livelli dello sport internazionale e il Panathlon club Ariano Irpino è lieto di renderle questo speciale
Così l'assessore allo sport Crescenzo Perrina:
È stato un grande onore oggi presenziare alla premiazione dell’atleta olimpica Silvana Stanco, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi nel tiro al volo.
Un sentito ringraziamento al Panathlon Club Ariano Irpino e al suo presidente Lucia Scrima per aver reso possibile questo importante momento.
A Silvana, nostra conterranea, rivolgo un grande augurio: ritrovarci ad Ariano dopo Los Angeles 2028 per festeggiare insieme una nuova medaglia, magari quella più importante. Forza Silvana, facciamo tutti il tifo per te".