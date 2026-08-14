Coppa Italia: Monza-Avellino 3-0, risultato e tabellino La sfida per i trentaduesimi di finale al "Brianteo"

I trentaduesimi di finale di Coppa Italia

Si gioca al "Brianteo": 3-0 tra il Monza e l'Avellino per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La vincente del match affronterà la vincente di Torino-Carrarese, in programma domani (ore 21.15) allo stadio "Olimpico-Grande Torino". Lupi con la terza maglia in Coppa Italia, quella dell'Irpinia d'autunno.

59' - Dentro Di Maggio e Sounas per Palumbo e Palmiero.

55' - Pandolfi e Favilli per Fila e Biasci: i primi due cambi per l'Avellino.

51' - Tris del Monza: Forson a segno su assist di Cutrone, il secondo nel match.

47' - Ammonito Moruzzi, fallo su Birindelli.

Intervallo: Monza-Avellino 2-0

45' - Raddoppio del Monza e doppietta per Varela. Lancio lungo con Cutrone che sfrutta la caduta di Simic e gira su Varela in area: nulla da fare per Martinelli e 2-0.

22' - Monza in vantaggio con Varela. Controllo VAR, tutto regolare per Drigo sul contatto Besaggio-Ondoa. Monza che esce dal contrasto con la soluzione in verticale e sulla conclusione della punta c'è la deviazione di Simic che nega l'intervento a Martinelli.

Il tabellino

Coppa Italia Frecciarossa

Trentaduesimi di finale

Monza-Avellino 3-0

Marcatori: 22' pt, 45' pt Varela, 6' st Forson

Monza (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Mout, Mangas; Forson, Cutrone; Varela. All. Juric. A disp. Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Lucchesi, Antov, Loubao, Galazzi, Bakoune, Colpani, Petagna, Robinson, Mota

Avellino (4-3-1-2): Martinelli; Cancellotti, Izzo, Simic, Moruzzi; Palumbo (14' st Sounas), Palmiero (14' st Sounas), Besaggio; Russo; Fila (10' st Pandolfi), Biasci (10' st Favilli). All. Nesta. A disp. Iannarilli, Sassi, Sala, Faticanti, Venturi, Maisto, Enrici, Fontanarosa

Arbitro: Drigo

Ammoniti: Moruzzi (A)

Assistenti: Moro e Rinaldi

Quarto ufficiale: Fabbri

VAR e AVAR: Meraviglia e Piccinini

Recupero: 3' pt