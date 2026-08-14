Coppa Italia: Monza-Avellino 3-0, risultato e tabellino

I trentaduesimi di finale di Coppa Italia
Si gioca al "Brianteo": 3-0 tra il Monza e l'Avellino per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La vincente del match affronterà la vincente di Torino-Carrarese, in programma domani (ore 21.15) allo stadio "Olimpico-Grande Torino". Lupi con la terza maglia in Coppa Italia, quella dell'Irpinia d'autunno.
59' - Dentro Di Maggio e Sounas per Palumbo e Palmiero.
55' - Pandolfi e Favilli per Fila e Biasci: i primi due cambi per l'Avellino.
51' - Tris del Monza: Forson a segno su assist di Cutrone, il secondo nel match.
47' - Ammonito Moruzzi, fallo su Birindelli.
Intervallo: Monza-Avellino 2-0
45' - Raddoppio del Monza e doppietta per Varela. Lancio lungo con Cutrone che sfrutta la caduta di Simic e gira su Varela in area: nulla da fare per Martinelli e 2-0.
22' - Monza in vantaggio con Varela. Controllo VAR, tutto regolare per Drigo sul contatto Besaggio-Ondoa. Monza che esce dal contrasto con la soluzione in verticale e sulla conclusione della punta c'è la deviazione di Simic che nega l'intervento a Martinelli.
Il tabellino
Coppa Italia Frecciarossa
Trentaduesimi di finale
Monza-Avellino 3-0
Marcatori: 22' pt, 45' pt Varela, 6' st Forson
Monza (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Mout, Mangas; Forson, Cutrone; Varela. All. Juric. A disp. Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Lucchesi, Antov, Loubao, Galazzi, Bakoune, Colpani, Petagna, Robinson, Mota
Avellino (4-3-1-2): Martinelli; Cancellotti, Izzo, Simic, Moruzzi; Palumbo (14' st Sounas), Palmiero (14' st Sounas), Besaggio; Russo; Fila (10' st Pandolfi), Biasci (10' st Favilli). All. Nesta. A disp. Iannarilli, Sassi, Sala, Faticanti, Venturi, Maisto, Enrici, Fontanarosa
Arbitro: Drigo
Ammoniti: Moruzzi (A)
Assistenti: Moro e Rinaldi
Quarto ufficiale: Fabbri
VAR e AVAR: Meraviglia e Piccinini
Recupero: 3' pt