Torna il maltempo in Campania: violenti temporali in arrivo, è allerta gialla Allerta della Protezione Civile per cittadini e comuni

Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di colore giallo, valida dalle 14 di oggi, 17 agosto, alle 14 di domani, 18 agosto, su tutto il territorio regionale. Il provvedimento arriva in seguito alle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, con la possibilità di temporali improvvisi e intensi.

Sporadici temporali con possibili fenomeni intensi in tutta la regione

Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche di notevole intensità a scala locale. Il quadro meteorologico è dominato da condizioni di instabilità che possono causare rapide evoluzioni dei fenomeni atmosferici, accompagnati da grandine, raffiche di vento e fulmini. Tali eventi potrebbero arrecare danni a coperture e strutture esposte, rendendo necessario un monitoraggio costante.

Rischio idrogeologico e impatti sul territorio: allerta per comuni e cittadini

L’avviso diramato dal Centro Funzionale, trasmesso ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU) della Protezione Civile regionale, segnala un rischio idrogeologico con possibili fenomeni di impatto al suolo quali allagamenti, esondazioni, superamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, oltre a innalzamento dei livelli e caduta massi e frane legate alla fragilità dei suoli della Campania.

Raccomandazioni alle autorità competenti: misure preventive e verifica delle strutture esposte

Si invita le autorità competenti ad attivare tutte le misure, sia strutturali che non strutturali, per prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti, in linea con le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.

In relazione alle possibili raffiche di vento, si raccomanda inoltre di verificare la tenuta del verde pubblico e delle strutture soggette a sollecitazioni atmosferiche per limitare i danni e garantire la sicurezza di cittadini e infrastrutture.