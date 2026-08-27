Grottaminarda: buone notizie per l'istututo scolastico di via Perazzo Al via i lavori di manutenzione straordinaria della palestra e centrale termica

Arrivano buone notizie per la scuola grottese. La Provincia di Avellino ha approvato il progetto esecutivo per i "Lavori di manutenzione straordinaria della palestra e della centrale termica" dell’Istituto Superiore di via Perazzo.

Alle fasi conclusive la gara d'appalto e quindi l'affidamento, a breve l'inizio dei lavori dell'intervento dal valore complessivo di 200 mila euro.

"Finalmente diamo una risposta concreta alle esigenze degli studenti degli indirizzi superiori del nostro Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino - dichiara l’assessora del comune di Grottaminarda Marisa Graziano, delegata ai rapporti con le istituzioni provinciali e regionali - la palestra e la centrale termica sono punti nevralgici della scuola. Con questi lavori mettiamo in sicurezza gli ambienti, miglioriamo il comfort per studenti e docenti e restituiamo ai ragazzi una palestra degna di questo nome, dove poter fare sport in modo sicuro e moderno. È un investimento importante sulla qualità della didattica e sul benessere dei nostri giovani».

Il cronoprogramma per il rifacimento completo degli spazi sportivi e dell’impianto termico, stabilisce un mese per l’affidamento dei lavori, quattro mesi per l’esecuzione e tre mesi per il collaudo tecnico.

Cosa prevede il progetto:

1. Palestra - rimozione della pavimentazione usurata e posa di 510 mq di nuova pavimentazione sportiva in Pvc, omologata e antisdrucciolo. Previste anche nuove segnature per basket, volley e minivolley, rifacimento intonaci e zoccolino.

2. Centrale Termica - sostituzione delle caldaie, adeguamento del quadro elettrico, rifacimento pavimenti e intonaci, nuova impermeabilizzazione del tetto.

Ringrazio il presidente della provincia Fausto Picone e i tecnici provinciali per il lavoro svolto finalizzato a rilanciare e rendere operativo questo progetto - conclude l’assessore Graziano - come amministrazione comunale continueremo a fare squadra con la Provincia per intercettare ulteriori risorse e garantire ai nostri studenti ambienti sempre più sicuri, efficienti e al passo con i tempi».