Luogotenente Gerardo Rollo: da 40 anni al servizio della comunità di Bisaccia Un grande esempio di passione e dedizione

Il Luogotenente Gerardo Rollo lascia dopo aver raggiunto la meritata pensione. Da 40 anni al servizio della cittadinanza, sempre pronto e disponibile anche nei momenti più difficili e delicati che hanno riguardato la sua terra dell'osso, a partire dal Formicoso.

Così la comunità bisaccese attraverso Michele Frascione da sempre sentinella del territorio: "Grazie per aver offerto il tuo operato di comandante della polizia locale da anni nella nostra comunità. Un grande esempio di passione e dedizione. Al nostro generale auguri di buona vita".

E dal comandante della locale stazione carabinieri, Francesco Strazza al quale formuliamo le più sentite e affettuose condoglianze per la scomparsa di suo padre arriva questo messaggio.

"Abbiamo avuto uniformi con colori diversi in due amministrazioni differenti. Sono da non molto tempo a Bisaccia ma ho captato subito la tua professionalità ed enormi capacità che non sono da tutti dove molte volte le risposte e/o il tentativo di contatto e collaborazione risulta anche difficile.

Attento, riflessivo, disponibile h 24 abbiamo lavorato insieme per quasi ogni problematica che la comunità ci chiamava a risolvere.

Chi ti ha conosciuto e ti conosce ti ha apprezzato e ti apprezzerà. Gerardo ti auguro di vero cuore di goderti al meglio la tua meritata pensione che, per come siamo noi della vecchia guardia, non ci toglierà mai gli alamari. I nostri uffici saranno sempre la tua seconda casa".