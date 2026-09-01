Casalbore: Bike hotel, visitor center e nuovi percorsi per biciclette ed e-bike Interventi dedicati alla promozione e allo sviluppo del cicloturismo sul territorio

Prende ufficialmente il via “Casalbore Mountain & Bike”, il progetto finalizzato al rilancio e alla valorizzazione turistica del territorio comunale di Casalbore attraverso una serie di interventi dedicati in particolare alla promozione e allo sviluppo del cicloturismo.

Il progetto, promosso dall’Associazione Terre di Campania APS, con la quale l’Amministrazione Comunale di Casalbore e altre realtà associative territoriali hanno sottoscritto un patto di collaborazione, prevede la realizzazione di diverse azioni destinate a rafforzare l’offerta turistica locale.

Tra gli interventi programmati figurano la creazione di un bike hotel, la realizzazione di un visitor center e l’adeguamento di percorsi collinari e montani, con l’obiettivo di renderli maggiormente fruibili e percorribili in bicicletta e con e-bike. A queste attività si affiancheranno iniziative di comunicazione e promozione, eventi e ulteriori azioni finalizzate a valorizzare Casalbore come destinazione legata al turismo lento e sostenibile.

Il cicloturismo rappresenta oggi una delle principali tendenze della nuova domanda turistica in Italia, con un tasso di crescita annuo superiore al 10%. Un settore che, attraverso investimenti mirati e strategici, può offrire nuove opportunità di sviluppo al tessuto socio-economico locale e contribuire alla valorizzazione delle aree interne.

Gli interventi previsti dal progetto saranno realizzati nell’arco di un triennio e interesseranno anche alcuni dei luoghi simbolo del Comune di Casalbore, tra cui Palazzo Caracciolo e Palazzo D’Alessandro. Le attività saranno attuate in stretto coordinamento con l’Amministrazione Comunale.

Si rinnova così l’impegno dell’Associazione Terre di Campania APS e del Comune di Casalbore nella promozione di azioni concrete finalizzate allo sviluppo turistico del territorio, alla valorizzazione del patrimonio locale e alla creazione di nuove opportunità legate alla crescente domanda di turismo sostenibile e outdoor.

Il progetto “Casalbore Mountain & Bike” è stato finanziato nell’ambito della misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo.