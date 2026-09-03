Lacrime, gioia e commozione all'arrivo del quadro della Madonna di Pompei

Non ce l'ha fatta a trattenere le lacrime dopo una trepidante attesa don Michele Puopolo. Gioia e profonda commozione all'arrivo del quadro della Madonna del Rosario di Pompei in missione nella sua comunità di Melito Irpino. Clicca qui per vedere le immagini.
Ad accogliere accanto a lui, la monovolume con all'interno la cappella mobile con l'immagine miracolosa della vergine pellegrina in tutto il mondo, il sindaco Michele Spinazzola, i carabinieri in alta uniforme guidati dal comandante della stazione di Grottaminarda, maresciallo Giuseppe Monaco e da Pompei il responsabile della missione mariana don Franco Soprano. Ecco le immagini dell'arrivo in chiesa.
Un'iniziativa che affonda le radici nel passato, quella dei pellegrinaggi parrocchiali della Madonna Pellegrina, nata negli anni ’50, ispirata alla missione fondamentale della Chiesa di Pompei di propagazione del Rosario, predicata da Bartolo Longo. Un entusiasmo popolare sempre crescente, da decenni che quest'anno ha toccato il cuore della Valle Ufita, in Irpinia grazie al desiderio forte di don Michele.
Una missione che si concluderà domenica prossima 6 settembre con la celebrazione eucaristica conclusiva presieduta dal vescovo Sergio Melillo e la processione fino alla chiesa di San Pio, punto di partenza della missione melitese. Domani, venerdì 4 settembre alle 12.00 l'attesa Supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei.
Il messaggio affidato alla comunità: "Pregate il rosario ogni giorno per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra".
Paese addobbato a festa per questo straordinario evento, la grande forza del comitato parrocchiale Sant'Egidio Abate, l'unione di una comunità tra le più attive in Campania e un messaggio all'ingresso della chiesa che sa di speranza: "Con te Maria non ho nulla da temere".