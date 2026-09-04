Campagna nazionale "Avanti Psi": banchetto raccolta firme anche ad Ariano

Domani, sabato 5 settembre, in mattinata, la sezione "Ireneo Vinciguerra" del Psi di Ariano Irpino allestirà un banchetto di raccolta firme nei pressi del cinema comunale, in via Ireneo Vinciguerra (già via tribunali), per sostenere le tre petizioni popolari della campagna nazionale "Avanti Psi", lanciata dal segretario Enzo Maraio.
Le petizioni promosse riguardano:
PIANO NAZIONALE PER LA CASA E L'ABITARE
Un piano nazionale per la casa, con un fondo alimentato dagli extraprofitti di banche e assicurazioni per mutui alle giovani coppie ed edilizia popolare.
LA LEGGE CONTRO LE TASSE ANTICIPATE
Lo stop al pagamento anticipato delle tasse per partite iva, professionisti e piccole imprese su redditi non ancora percepiti.
DIAMO UN FUTURO AI TALENTI ITALIANI
Un fondo nazionale per i talenti italiani, finanziato da un contributo fiscale equo delle grandi piattaforme digitali, per innovazione e formazione dei giovani.
L'APPELLO
"Invitiamo i cittadini arianesi a passare al banchetto nei pressi del Cinema Comunale per informarsi e firmare" dichiara la sezione, intitolata alla memoria dell'avvocato e deputato socialista alla Costituente Ireneo Vinciguerra. Le firme si possono raccogliere anche online sul sito nazionale del PSI.