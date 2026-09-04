Avellino, problemi di abbondanza per Nesta: Cheddira scalda i motori L'attaccante non ha mai segnato al Modena, al "Braglia" 2mila tifosi biancoverdi

In carriera Walid Cheddira non è mai riuscito a segnare contro il Modena. Domenica pomeriggio, dunque, avrà un motivo in più per provare a trascinare l’Avellino e trovare la prima gioia personale con la maglia biancoverde. Rispetto al match contro il Vicenza, infatti, l’attaccante arrivato dal Napoli ha una settimana di lavoro in più nelle gambe ed ha voglia di ripagare la fiducia della proprietà. In questa fase, però Favilli e Russo sembrano intoccabili, soprattutto dopo la convincente prestazione disputata al “Partenio”.

Un piacevole problema di abbondanza per Alessandro Nesta sembra intenzionato a dare continuità tattica all’Avellino. Rispetto al 4-3-1-2 provato in ritiro, il 3-5-2 ha dato maggiori garanzie ed equilibrio ai Lupi, consentendo di valorizzare al massimo le caratteristiche della rosa. A Modena, tra l’altro, l’Avellino affronterà una squadra in salute, protagonista di una partenza sprint con due vittorie in trasferta. Al “Braglia”, dunque, il clima sarà incandescente anche se i Lupi potranno contare sulla spinta di oltre 2mila tifosi.