ArianoCorre2026: modifiche alla viabilità domenica 6 settembre in città

L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che, in occasione della manifestazione sportiva Farmacia Ciccarelli ArianoCorre2026, in programma domenica 6 settembre 2026, sarà istituito il divieto di transito veicolare dalle ore 9:15 alle ore 11:15 lungo il percorso di gara, come previsto dall’Ordinanza Dirigenziale n. 58 del 02.09.2026.
Le strade interessate dal provvedimento sono:
• Piazza Giulio Lusi
• Via Castello
• Via Tribunali
• Via Werthmuller
• Via D’Afflitto
• Piazza Plebiscito
• Via Roma
• Piazza Duomo
• Corso Europa
• Via Intonti
• Rampa Tranesi
• Via XXV Aprile
• Via Mancini
• Via Marconi
• Prolungamento Marconi
• Via Albanese
• Piazza Garibaldi
• Via Lusi
• Viale Tigli, fino all’intersezione con Via Lusi
Per limitare i disagi alla circolazione, si invita la cittadinanza a programmare gli spostamenti in anticipo e, in particolare, a uscire dal centro cittadino entro le ore 9:00, qualora sia necessario utilizzare il proprio veicolo durante la fascia oraria interessata dalla manifestazione.
Gli organizzatori:
"Si ringraziano cittadini e automobilisti per la collaborazione e la comprensione, auspicando la più ampia partecipazione a un evento che rappresenta un importante momento di sport e promozione del territorio".