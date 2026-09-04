ArianoCorre2026: modifiche alla viabilità domenica 6 settembre in città Ecco il piano traffico varato dalla polizia municipale

L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che, in occasione della manifestazione sportiva Farmacia Ciccarelli ArianoCorre2026, in programma domenica 6 settembre 2026, sarà istituito il divieto di transito veicolare dalle ore 9:15 alle ore 11:15 lungo il percorso di gara, come previsto dall’Ordinanza Dirigenziale n. 58 del 02.09.2026.

Le strade interessate dal provvedimento sono:

• Piazza Giulio Lusi

• Via Castello

• Via Tribunali

• Via Werthmuller

• Via D’Afflitto

• Piazza Plebiscito

• Via Roma

• Piazza Duomo

• Corso Europa

• Via Intonti

• Rampa Tranesi

• Via XXV Aprile

• Via Mancini

• Via Marconi

• Prolungamento Marconi

• Via Albanese

• Piazza Garibaldi

• Via Lusi

• Viale Tigli, fino all’intersezione con Via Lusi

Per limitare i disagi alla circolazione, si invita la cittadinanza a programmare gli spostamenti in anticipo e, in particolare, a uscire dal centro cittadino entro le ore 9:00, qualora sia necessario utilizzare il proprio veicolo durante la fascia oraria interessata dalla manifestazione.

Gli organizzatori:

"Si ringraziano cittadini e automobilisti per la collaborazione e la comprensione, auspicando la più ampia partecipazione a un evento che rappresenta un importante momento di sport e promozione del territorio".