Sergio Melillo: "Il Signore ci invita a rinnovare la vita delle nostre comunità" Oggi e domani l'annuale convegno diocesano ad Ariano Irpino

"Che c'è Signore?". E' il tema che accompagna l'annuale convegno diocesano in programma nelle giornate di oggi e domani, nella Basilica Cattedrale di Ariano Irpino. L'avvio stamane con la preghiera iniziale del Vescovo Sergio Melillo e la relazione di don Pasquale Basta, docente di sacra scrittura presso la Pontificia Universitaria Urbaniana e di don Vincenzo Corrado direttore dell'ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della conferenza episcopale italiana. Una seconda relazione è attesa nel pomeriggio da parte di Katia Roncalli, suora francescana, docente di teologia ad Assisi e fondatrice della Fraternità Evangeliii Gaudium.

"Solo una chiesa che sa mettersi in ascolto nella voce del suo Signore - afferma Melillo - può discernere con pazienza i segni dei tempi e testimoniare con credibilità la gioia del vangelo.

In questo cammino, lasciamoci illuminare dal magistero di Papa Leone XIV che, nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, afferma: "La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme.

Affidiamo questo cammino all'intercessione della Beata Vergine Maria e dei nostri Santi Patroni, perchè ci ottengano il dono di un cuore docile allo spirito santo".

Domani, domenica 13 settembre alle 18.30 la celebrazione eucaristica conclusiva, presieduta dal vescovo Sergio Melillo.