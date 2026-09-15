Ariano: preoccupa lo stato di salute di molti alberi alcuni dei quali secchi Sollecitata una meticolosa indagine con l'ausilio di esperti in materia

"Quell'albero secco accanto al monumento ai caduti, poco distante dall'ingresso della scuola Covotta non ci ispira fiducia, potrebbe rappresentare un potenziale pericolo per persone o cose".

La segnalazione al nostro giornale arriva da piano della croce ad Ariano Irpino, da un gruppo di genitori degli alunni che frequentano l'istituto scolastico e qualche residente.

"Sollecitiamo un sopralluogo da parte dell'area tecnica comunale e chi di competenza per verificare le condizioni di sucurezza e se sia necessario un eventuale abbattimento".

Un secondo tronco malmesso viene segnalato all'inizio della discesa scorciatoia che porta a via Covotti a ridosso della scarpata.

Ma è tutta la villa comunale che andrebbe sottoposta ad una meticolosa indagine per verificare l'attuale stato delle piante, magari con l'ausilio di esperti in materia. Alcuni risulterebbero vincolati. Ciò che serve è una mappatura generale per salvare il salvabile.