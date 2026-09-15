Grottaminarda: la Provincia accoglie la richiesta di Marisa Graziano Al via i lavori di risanamento e ripristino stradale in via Cipressi

Sono iniziati questa mattina i lavori di risanamento e ripristino del tratto stradale interessato da smottamento lungo la SP 36, prosieguo di Via Dei Cipressi nel comune di Grottaminarda.

L'intervento, predisposto dalla Provincia di Avellino, fa seguito ad una specifica richiesta inoltrata a giugno dall'assessore ai trasporti del comune di Grottaminarda, Marisa Graziano. Una problematica che si trascinava da diversi anni, con segnaletica insufficiente ad indicare lo smottamento e costante rischio per gli automobilisti.

"Questo intervento era una mia priorità assoluta. È stata la prima richiesta che ho formalizzato come assessore ai trasporti nella terza decade di giugno al presidente Picone appena insediato - dichiara l'assessore Marisa Graziano - una situazione di pericolo che andava avanti da troppo tempo, con una segnaletica inadeguata e un rischio quotidiano per chi percorre quella strada.

Voglio ringraziare il oresidente Fausto Picone, il delegato alla viabilità Franco Di Cecilia e il nostro sindaco, nonché vicepresidente della provincia, Marcantonio Spera.

Hanno ascoltato la voce del nostro territorio e hanno risposto con i fatti. Questo lavoro dimostra che fare squadra tra comune e provincia funziona e che la sicurezza stradale è finalmente al centro dell'azione amministrativa".