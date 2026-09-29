Avellino, il sindaco compie 60 anni: per lui torta a sorpresa in Comune "Buon compleanno sindaco", per Pizza gli auguri di dipendenti del comune e consiglio

Il sindaco di Avellino compie 60 anni e la sua vice e giunta gli organizzano una torta a sopresa. Al ritorno dalle celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo al Duomo nel centro storico, per la festa del Santo Patrono della Polizia di Stato, il sindaco Nello Pizza ha trovato una gradita sorpresa nella sala conferenze di primo piano: torta e brindisi per i suoi 60 anni.

Lo scatto

A pubblicare lo scatto della rapida e intima celebrazione è stato il consigliere comunale Nando Romano che scrive sui social:

"La tua semplicità e la tua modestia sono un esempio per tutti noi. Buon compleanno, sindaco". Anche durante le celebrazione nella chiesa Cattedrale di questa mattina il parroco del Duomo, don pasquale Iannuzzo, a nome di tutte le autorità presenti ha voluto rivolgere auguri di buon compleanno al primo cittadino del comune capoluogo.