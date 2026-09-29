Meteo, ottobrata in arrivo e caldo record: poi cambierà tutto Le previsioni

La nuova settimana, che segnerà il passaggio al mese di ottobre nella giornata di giovedì 1, si aprirà all'insegna di un tempo stabile e con temperature superiori alla media. L'alta pressione posizionata sul Mediterraneo ostacolerà il transito dei sistemi perturbati. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, precisa che i valori diurni si manterranno elevati, sopra la media del periodo.

Le temperature sopra la media

Anche i prossimi giorni non vedranno sostanziali variazioni con settembre che si concludera' con temperature sopra media anche di 4-5 gradi specie sulle regioni settentrionali. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per il primo weekend di ottobre mostrano ancora un vasto anticiclone dominante sull'Europa con tempo asciutto e clima mite, specie di giorno.

In Campania si va a 30°

Le temperature massime raggiungeranno i 30°C nelle zone interne di Toscana, Umbria e Campania, oltre che nelle aree interne della Sardegna. A Oristano il termometro potrà toccare i 31°C. Il tempo sarà soleggiato su gran parte delle regioni centro-meridionali e sulle Isole Maggiori almeno fino al fine settimana. L'unica eccezione riguarderà il Nord-Ovest, dove il passaggio di aria più umida porterà nuvolosità e qualche debole pioggia isolata, limitata quasi esclusivamente alle Alpi occidentali.