Altavilla, "prima uccido te e poi ammazzo i gatti": a processo un 53enne A rinviarlo a giudizio il giudice dell'udienza preliminare Pasquale Cerrone

di Paola Iandolo

"Ti uccido, ti ammazzo i gatti li devi portare via, vi sparo, vado a prendere la pistola e ammazzo te e tuo marito". Per queste ed altre minacce a cui sono seguiti diversi episodi di violenza sessuale, V.S. cinquantatrenne di Altavilla Irpina, è stato rinviato a giudizio. Il processo per l'uomo inizierà il 9 febbraio 2027. L'uomo è difeso dall'avvocato Carmine Ruggiero, la persona offesa - vicina di casa del cinquantatrenne - è difesa dall'avvocato Danilo Iacobacci.

Le minacce

Il cinquantatrenne in diverse occasioni si sarebbe presentato davanti all'abitazione della donna proferendo frasi offensive e ingiuriose "sei una p..." ed ancora " sei una p..., fai i b...", "vi uccido e vi brucio la casa stanotte". Nell'agosto del 2025 afferrò la donna per un braccio e la tirò verso il garage dove la costrinse a subire palpeggiamenti e molestie, fino a quando la donna non riuscì a liberarsi, strattonandolo con violenza.

Gli episodi reiterati

Episodi che nel tempo hanno causato nella donna un perdurante e grave stato d ansia e di paura, ingenerando nella stessa un fondato timore per la propria incolumità, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita ed in particolare a non passare più davanti all'abitazione di V.S. per recarsi al centro del paese irpino.