Montemiletto, "ti scanno se non mi dai 300 euro": 62enne finisce a processo L'uomo finito a processo è accusato di lesioni aggravata e tentata estorsione

di Paola Iandolo

Il giudice per le indagini preliminari di Avellino, Antonio Sicuranza, ha rinviato a giudizio A.M. 62enne di Montemiletto con le accuse di tentata estorsione e lesioni personali aggravate a seguito di un episodio avvenuto il 9 marzo 2024. Stando alle accuse avrebbe chiesto con insistenza 300 euro a un 41enne di Pratola Serra, colpendolo infine con un bastone dopo il rifiuto. Il processo per l'uomo inizierà il 18 febbraio 2027, davanti al giudice monocratico Michela Eligiato.

La ricostruzione

A.M. si sarebbe diretto verso una Lancia Y con a bordo la vittima. Dopo essere scesi dai rispettivi veicoli, avrebbe preteso la consegna di 300 euro dal 41enne. Al suo rifiuto, sarebbe rientrato nella propria auto per prelevare un bastone dal bagagliaio e avrebbe colpito tre volte al braccio sinistro.

"Io ti scanno" queste alcune minacce proferite mentre lo colpiva. Il giovane ha poi subito presentato la denuncia. La persona offesa, assistita dall’avvocato Danilo Iacobacci, si è costituita parte civile. A.M. è rappresentato dall’avvocato Claudio Frongillo.



