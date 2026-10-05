Ariano, Sommariva: "La strada provinciale 414 sempre più un colabrodo" Sollecitate nuove tubature lungo l'intero tratto in questione

"Ennesima costante ed importante perdita di acqua sulla strada nel tratto compreso dal km 0 + VII al km O + VIII (bivio Sterda) ex SS 414 Ariano Irpino/ Montecalvo Irpino, oggi strada provinciale, sulla corsia in direzione di quest'ultima".

A denunciarla è Ettore Sommariva attraverso una pec indirizzata alla provincia di Avellino settore viabilità, comune di Ariano Irpino, comando polizia municipale do Ariano Irpino e azienda consortile alto calore di Avellino.

Considerato, che nei mesi scorsi sono stati effettuati dei lavori di riparazione e che non hanno risolto definitivamente le perdite di acqua esistenti e che a tutt'oggi continuano ad esserci delle significative perdite dalla rete idrica, che si riversano sulla Strada Provinciale, pertanto si chiede di voler valutare la sostituzione e/o la posa in opera di nuove tubature per l'intero tratto interessato di pochi metri, al fine di risolvere definitivamente la problematica più volte rappresentata.

Tale situazione costituisce oltre ad uno spreco di un bene comune, anche un pericolo per la circolazione stradale e pedonale, trattandosidi un tratto di strada curvilineo, visto l'avvicinarsi della stagione invernale".

Sommariva chiede un sopralluogo urgente per verificare tale inconveniente e per i provvedimenti del caso.