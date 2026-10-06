Ariano: ecco cosa accade ogni giorno nel rione e parcheggio Valle Inciviltà e mancanza di rispetto per il bene comune

Auto parcheggiate in maniera disordinata dai residenti, fino a bloccare anche la circolazione e un piazzale che di sera fino a notte inoltrata si trasforma in un porcile.

La segnalazione ci arriva da rione Valle ad Ariano Irpino. "Nel primo caso ciò che manca - ci dice un residente è sicuramente l'educazione e il rispetto. E' pur vero che non esiste una segnaletica orizzontale nel rione, ma questo non significa che ognuno debba lasciare la propria auto, dove capita."

Per quanto riguarda invece il piazzale del silos Valle qui il discorso è ben diverso. L'area è molto frequentata nelle ore serali e notturne. Ma non è possibile lasciare a terra residui di cibo, cartoni di pizza, bottiglie di alcolici, profilattici e fazzolettini sporchi. Stamane voi era di tutto, persino confezioni esaurite di farmaci.

Cestini neppure l'ombra anche qui. Ma il problema è un altro, chi li svuota, vista la grave carenza di operai? Viene rivolto un appello a tutti ad utilizzare i vari luoghi della città mostrando un maggiore senso civico.