La Via Appia tra Sannio e Irpinia: focus a Venticano Storia, paesaggi e memorie di un’antica strada

Giovedì 8 ottobre 2026, dalle ore 17:00 alle 19:00, l’Aula Consiliare del Comune di Venticano ospiterà l’incontro culturale “La via Appia tra Sannio e Irpinia: storia, paesaggi e memorie di un’antica strada”.

L’appuntamento rappresenta la tappa conclusiva di un percorso itinerante promosso nell’ambito del progetto “L’Appia Antica. Una via per l’impero”, che da marzo ad oggi ha visto svolgersi ben sei incontri nei comuni legati al patrimonio Unesco.

L’evento di Venticano chiude un ciclo virtuoso che ha unito l’Università del Sannio, gli IIS Fermi di Montesarchio e di Airola, i comuni di Bisaccia e Apollosa. L’incontro di Venticano è sostenuto anche da un forte interesse scientifico, storico e archeologico dei comuni di Apice, Bonito, Calvi, Mirabella Eclano, insieme al Club per l'Unesco di Caserta, alle istituzioni scolastiche e al mondo dell'associazionismo. Attraverso il contributo di studiosi, esperti, archeologi, letterati, umanisti e geologi che si sono avvicendati lungo il tracciato, l'Appia Antica è stata raccontata al di là della tradizionale narrazione ingegneristica, valorizzandone la dimensione culturale, storica, paesaggistica e comunitaria.

L'incontro si aprirà con i saluti istituzionali dei rappresentanti dei comuni e del mondo della scuola e della cultura, e sarà introdotto e coordinato da Giusy Iachetta, sociologa e pubblicista. Tra i relatori figurano Italo Abate, Giampiero Galasso, Alfonso Santoriello, Daniela Musmeci, Flavio Castaldo, Rosaria Picozzi, Pasquale Pisaniello, Antonio Mesisca e Jolanda Capriglione.

Questo sesto appuntamento costituisce anche il ponte ideale verso l’evento conclusivo del progetto: il grande convegno finale in programma a Roma il prossimo 12 novembre 2026, durante il quale si terrà la solenne cerimonia di assegnazione del Premio di Cultura Mediterranea “Fernand Braudel” 2026.