Grottaminarda: finanziamento per il nuovo Antiquarium nel castello d'Aquino Sistemi di sicurezza e infissi esterni. La prossima settimana prenderanno il via i lavori

Con decreto dirigenziale n. 160, la Regione Campania ha ammesso a finanziamento il progetto per il museo Antiquarium "Filippo Buonopane" di Grottaminarda.

Circa 10.500 euro il contributo regionale per un costo totale del progetto di circa 15mila euro, finalizzato all''Installazione di sistemi di sicurezza e ripristino infissi esterni dell'ala destra del museo" all'interno del castello d'Aquino. Nel corso della prossima settimana prenderanno il via i lavori.

Con la ristrutturazione e l'ampliamento della biblioteca comunale "Osvaldo Sanini" l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno dedicare la torre est che dal 2017 ad oggi ha ospitato il Gal Irpinia all'antiquarium, nell'ottica di arricchirlo ulteriormente di reperti e dare continuità all'obiettivo di rendere il Castello d'Aquino fulcro culturale moderno e fruibile in un contesto storico di grande valenza. Dunque le due ale del castello saranno divise tra biblioteca e museo ed il nuovo museo avrà a disposizione lo spazio che meritava da tempo.

Al contempo l'impegno dell'Amministrazione di dare una nuova collocazione agli uffici del Gal Irpinia che stanno completando in questi giorni il trasferimento presso i locali di palazzo Portoghesi, location altrettanto prestigiosa per il consorzio pubblico-privato che promuove lo sviluppo rurale, economico e sociale del territorio irpino.