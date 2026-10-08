Ariano: Un defibrillatore salvavita accanto alla chiesa di San Pietro Apostolo Un segno concreto di attenzione, prevenzione e cura della vita...

Un defibrillatore salvavita accanto alla chiesa di San Pietro Apostolo, nel borgo antico della Guardia ad Ariano Irpino. Promessa mantenuta da parte del comitato festa Sant'Antonio.

"Come promesso, un altro gesto concreto per la vita - afferma il dinamico gruppo guidato da don Daniele Palumbo - tra gli impegni presi in occasione delle feste di Sant’Antonio e Sant’Agostino, insieme alla Caritas, abbiamo scelto di installare un defibrillatore presso l’oratorio Don Bosco. Una iniziativa nata anche dall'incontro con alcuni detenuti che sono stati con noi in parrocchia".

Collocato all’ingresso dell’oratorio, in un punto visibile e accessibile, a servizio di tutta la comunità. Un segno concreto di attenzione, prevenzione e cura della vita.

Nella stessa serata, con fra Luigi, abbiamo riflettuto, alla luce della spiritualità francescana, sulla bellezza di una comunità che si prende cura delle persone e della vita.

Grazie a tutta la comunità e alla cittadinanza che hanno partecipato alle nostre feste e, con la loro presenza e il loro contributo, hanno reso possibile anche questo gesto. Perché una comunità è viva quando si prende cura della vita.