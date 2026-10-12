Montemiletto: premio Santa Barbara in Irpinia a Maresca e don Patriciello La manifestazione in onore della Santa protettrice della Marina si terrà sabato 5 dicembre

È stata messa a punto la rosa dei nomi della seconda edizione del Premio "Santa Barbara" organizzato e promosso dall'associazione nazionale Marinai d'Italia, sezione di Montemiletto, presieduta da Luigi Nappa.

La manifestazione in onore della Santa protettrice della Marina si terrà sabato 5 dicembre, intorno alle 10.30, nel salone del Castello della Leonessa.

Ecco la rosa dei nomi dei premiandi di quest'anno: Catello Maresca, magistrato da anni in prima linea nella lotta ai clan della camorra, don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano- Parco Verde- da tempo sotto scorta perché minacciato dalla camorra per il suo impegno instancabile ed esemplare contro i roghi e l'inquinamento nella famigerata Terra dei fuochi. Felice Vitillo, storico ambientalista di Ariano Irpino da anni in prima linea nella lotta ai rifiuti a partire dalle proteste di popolo contro le discariche di Difesa Grande e Pustarza, maltrattamenti di animali e illeciti vari contro l'ambiente e la salute pubblica.

E ancora: Gianfranco Coppola, redattore della Tgr Campania e Presidente nazionale USSI, Franco Genzale giornalista, Franco Di Cecilia, già dirigente scolastico e consigliere provinciale di lungo corso con delega alla cultura. La kermesse sarà condotta dai giornalisti Barbara Ciarcia e Nello Fontanella.