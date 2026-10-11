Avellino Basket, terza vittoria di fila: battuta Forlì 94-81

Tre su tre nell'avvio in campionato per l'Halley Campania Avellino Basket. La squadra biancoverde ha superato la Unieuro Forlì con il risultato di 94-81 nella terza giornata della stagione regolare di Serie A2 con i 22 punti di Blake Francis e i 21 di Owens. Ottima prova anche per Dell'Agnello (16) con Fresno (13) e Palumbo (10) in doppia cifra. Forlì perde Gaspardo per espulsione nel corso del primo tempo. Avellino Basket in vetta a punteggio pieno con la Flats Service Fortitudo Bologna, la CMT Orange Tools Pesaro, la Valtur Brindisi, la Libertas Livorno e la RSR Sebastiani Rieti.
Il tabellino
LNP - Serie A2
Terza Giornata
Halley Campania Avellino Basket - Unieuro Forlì 94-81
Parziali: 25-19, 24-21, 24-23, 21-18
Avellino: Blake Francis 22 (2/4, 5/10), Tariq Owens 21 (8/9, 1/1), Giacomo Dell'Agnello 16 (7/9, 0/1), Lucas Fresno 13 (3/5, 2/4), Mattia Palumbo 10 (1/3, 1/3), Michele Serpilli 5 (1/1, 1/3), Andrea Zerini 4 (2/2, 0/0), Marco Mollura 2 (1/3, 0/2), Luca Campogrande 1 (0/0, 0/2), Leonardo Spagnoli, Emidio Zuccardi
Forlì: Fabio Mian 26 (3/5, 5/10), Raphael Gaspardo 11 (4/6, 1/3), Toni Perkovic 8 (2/7, 1/4), Giacomo Zanetti 8 (2/6, 0/0), Marcus Santos-Silva 6 (3/9, 0/0), Davide Pascolo 6 (3/4, 0/0), Mattia Ceccato 5 (2/2, 0/1), Nicola Berdini 4 (0/0, 1/2), Tommaso Pinza 4 (2/3, 0/0), Andrija Josovic 3 (1/3, 0/0)