Avellino Basket, terza vittoria di fila: battuta Forlì 94-81 Vetta a punteggio pieno dopo tre turni con altre cinque squadre

Tre su tre nell'avvio in campionato per l'Halley Campania Avellino Basket. La squadra biancoverde ha superato la Unieuro Forlì con il risultato di 94-81 nella terza giornata della stagione regolare di Serie A2 con i 22 punti di Blake Francis e i 21 di Owens. Ottima prova anche per Dell'Agnello (16) con Fresno (13) e Palumbo (10) in doppia cifra. Forlì perde Gaspardo per espulsione nel corso del primo tempo. Avellino Basket in vetta a punteggio pieno con la Flats Service Fortitudo Bologna, la CMT Orange Tools Pesaro, la Valtur Brindisi, la Libertas Livorno e la RSR Sebastiani Rieti.

Il tabellino

LNP - Serie A2

Terza Giornata

Halley Campania Avellino Basket - Unieuro Forlì 94-81

Parziali: 25-19, 24-21, 24-23, 21-18

Avellino: Blake Francis 22 (2/4, 5/10), Tariq Owens 21 (8/9, 1/1), Giacomo Dell'Agnello 16 (7/9, 0/1), Lucas Fresno 13 (3/5, 2/4), Mattia Palumbo 10 (1/3, 1/3), Michele Serpilli 5 (1/1, 1/3), Andrea Zerini 4 (2/2, 0/0), Marco Mollura 2 (1/3, 0/2), Luca Campogrande 1 (0/0, 0/2), Leonardo Spagnoli, Emidio Zuccardi

Forlì: Fabio Mian 26 (3/5, 5/10), Raphael Gaspardo 11 (4/6, 1/3), Toni Perkovic 8 (2/7, 1/4), Giacomo Zanetti 8 (2/6, 0/0), Marcus Santos-Silva 6 (3/9, 0/0), Davide Pascolo 6 (3/4, 0/0), Mattia Ceccato 5 (2/2, 0/1), Nicola Berdini 4 (0/0, 1/2), Tommaso Pinza 4 (2/3, 0/0), Andrija Josovic 3 (1/3, 0/0)