"Una manovra per la vita": anche il sindaco Pizza all'evento dimostrativo Alle lezioni e alle pratiche di disostruzione ha preso parte anche il primo cittadino di Avellino

In Piazza della Libertà, ad Avellino, evento informativo e dimostrativo dal titolo "Una manovra per la vita" nella giornata nazionale promossa dalla Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica con l'impegno della Pediatria del "Moscati". "Questi appuntamenti sono fondamentali perché i tempi per una messa in opera delle manovre di disostruzione sono brevi. Molto spesso non c'è tempo per recarsi in una struttura sanitaria. È fondamentale che i non medici conoscano queste manovre per una buona applicazione. - ha affermato il direttore dell'UOC Pediatria dell'AORN "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il dottore Eduardo Ponticiello - Dal punto di vista scientifico la corretta esecuzione delle manovre di disostruzione è direttamente correlata alla possibilità di uscire fuori da queste situazioni che sono gravissime, serissime per un bambino e, quindi, di non avere né il decesso né le complicanze che sono secondarie a una asfissia".

"Consapevolezza di ciò che si può fare nei momenti di difficoltà"

Alle lezioni e alle dimostrazioni pratiche sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree nei bambini e sulle manovre di primo soccorso pediatrico ha preso parte anche il sindaco di Avellino, Nello Pizza: "È importantissimo essere qui perché sono manovre semplici che possono salvare tante vite umane. Informare e far vedere che queste manovre si possono fare e che le possono fare tutti è importante, così come è importante conoscere le prime cose da fare in caso di emergenza. Sono giornate importanti perché servono a dare consapolevezza a tutti i cittadini di ciò che si può fare nei momenti di difficoltà".