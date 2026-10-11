Avellino, testa al Cesena. Diamanti: "Gara molto importante" Il tecnico dei romagnoli: "Siamo consapevoli che dobbiamo lavorare tanto"

Ore di riposo per l'Avellino dopo la seduta di scarico sviluppata nella mattinata di ieri e con una settimana lunga verso Cesena. Domenica prossima i lupi saranno ospiti dei romagnoli, reduci dalla sconfitta rimediata ieri pomeriggio a Benevento (2-0). "Torniamo a casa con tante certezze. È chiaro che c'è molto da lavorare e lo sappiamo. - ha affermato il tecnico del Cesena, Alessandro Diamanti, nel post-gara - Ai ragazzi, come a tutti, dispiace di questo risultato, soprattutto nei confronti dei tifosi, che anche oggi sono venuti numerosi e noi siamo grati per questo. Ci sarebbe piaciuto potergli regalare una gioia, però i ragazzi hanno lottato, hanno combattuto e hanno provato a fare la partita".

"Il nostro è un processo"

"Siamo consapevoli che dobbiamo lavorare tanto e noi lavoriamo bene insieme. Bisogna migliorare, anche facendo meglio le cose che facciamo già bene. - ha aggiunto Diamanti - Il nostro è un processo e, come tale, deve seguire dei passaggi che non puoi saltare. Domenica prossima ci attende una partita molto importante e siamo molto felici di tornare a giocare davanti ai nostri tifosi".