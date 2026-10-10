Ariano: il Municipio si illumina di rosa per la prevenzione del tumore al seno Un gesto simbolico di vicinanza e solidarietà verso tutte le donne

Palazzo di città si illumina di rosa nelle serate di sabato 10 e domenica 11 ottobre, in occasione delle giornate dedicate alla prevenzione del tumore al seno.

L’iniziativa, voluta dal sindaco Mario Ferrante, dalla delegata all’illuminazione pubblica Sara Pannese e dall’intera amministrazione comunale, rappresenta un gesto simbolico di vicinanza e solidarietà verso tutte le donne, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce e dei controlli periodici.

Attraverso l’illuminazione della facciata del municipio, l’amministrazione intende contribuire alla diffusione di una cultura della prevenzione, ricordando che la tutela della salute passa innanzitutto attraverso la consapevolezza, l’informazione e l’attenzione verso se stessi.

Il rosa, simbolo della lotta contro il tumore al seno, diventa così un messaggio di speranza e sensibilizzazione rivolto all’intera comunità arianese.