Raccolta fondi per Enrico ad Ariano: il 15 novembre, si parte per New York La rete di solidarietà che si è creata è forse il più grande successo di questa operazione

87.820,05. Quasi 90.000 euro. Un risultato straordinario che evidenzia ancora una volta il grande cuore degli arianesi e la grande trasparenza e determinazione di ha messo in atto una raccolta fondi che al primo impatto sembrava quasi impossibile. Ed invece, si è andati ben oltre le aspettative.

"Il 15 novembre Enrico partirà per New York, il 17 novembre alle ore 10:00 lo aspettano presso la clinica della dottoressa Claudia Cooke, dove effettuerà gli esami di routine e verrà sottoposto al primo trattamento. Stessa cosa farà il giovedì successivo e poi potrà proseguire a casa per altri due mesi".

Ad annunciarlo è Marica Grande che ha seguto si dall'inizio questa iniziativa di solidarietà, per le sue dimensioni davvero straordinaria.

La dottoressa Cooke ha detto di essere felice di poter curare un italiano e di comprendere discretamente la lingua italiana. Ad aspettare Enrico a New York ci sarà Marinella Grande, che ha fatto da tramite con la clinica in questi mesi e accompagnerà Enrico in questo percorso estero, Marinella ha anche provveduto a garantire lei per Enrico con la clinica, sottoscrivendo la modulistica necessaria.

La rete di solidarietà che si è creata è forse il più grande successo di questa operazione, ora però bisogna portare a casa il risultato. Grazie a quanti ci hanno dato fiducia e a quanti continuano a farlo.