Avellino, pappagallo scappa e vola sugli alberi: arrivano i vigili del fuoco Per recuperare il volatile scappato in via Scandone polizia e Vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione questa mattina ad Avellino, in via Scandone per recuperare un pappagallo volato via da casa e che è andato a rifugiarsi tra i rami di alberi altissimi della zona sul posto Vigili dell fuoco che hanno provato a recuperare il pennuto, inutilmente. Il pappagallo sentitosi braccato ha continuato a spostarsi tra i rami rendendo inutili i tentativi dei caschi rossi. I vigili del fuoco con l'impiego dell'autoscala hannp provato più volte a raggiungersi senza successo. Sul posto anche agenti di polizia che hanno assicurato che le operazioni si svolgessero in sicurezza. Tantissimi i curiosi che hanno assistito agli interventi, conlusisi con un nulla di fatto..