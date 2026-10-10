Ariano: quei 50 metri di strada impercorribile, disagiata e abbandonata Siamo lungo il, tratturo Pescasseroli-Candela in località Camporeale

Cinquanta metri di strada impercorribile e disagiata, tra buche, avvallamenti e pozzanghere. Siamo lungo il, tratturo Pescasseroli-Candela ad Ariano Irpino, in località Camporeale alle spalle dell'istituto di ricerca mondiale Biogem.

Una strada che sembra essere di nessuno. Il paradosso è che all'improvviso ti ritrovi nel baratro, senza alcun segnale di pericolo.

Un tratto sul quale si può fare ben poco essendo vincolato. "Lo sappiamo benissimo ci dice un abitante - basta solo un camion di misto e si potrà tornare a circolare con facilità".

Le voragini stanno creando non pochi danni ai veicoli e non è dato sapere se e quando co sarà un minimo ripristino.

E' ben nota la storia di questa strada: "All'epoca, quando venne realizzata, negli anni 2000 dopo tutta la burocrazia e la realizzazione della zona Pip, si resero conto che vi era alcuna possibilità di poterla asfaltare, perchè ricadente nel Regio Tratturo. Ma comunque è possibile utilizzare misto o cemento". Staremo a vedere.