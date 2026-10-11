Sandro Abate ko contro la Covei Meta Catania Bricocity (3-5)

Rimpianti per la Sandro Abate, gara ribaltata dalla Covei Meta Catania Bricocity nel posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A di futsal. Gli etnei vincono al PalaDelMauro con il risultato di 3-5. Gli ospiti passano in vantaggio con la rete di Albertico. La Sandro Abate firma il pari con Alex su punizione (1-1 all'intervallo). Ad inizio ripresa gli irpini volano sul 3-1 con Cuzzolino e Marcelinho, ma negli ultimi quattro minuti la Meta Catania sigla il ribaltone con Podda e la doppietta di Fits, chiusa con un rigore. Nei secondi finali Basile punta sul 5 contro 4, ma Pulvirenti va a segno per il 5-3 ospite.
Il tabellino
Futsal - Serie A
Quinta Giornata
Sandro Abate - Covei Meta Catania Bricocity 3-5
Marcatori: Alex 18', Cuzzolino 22'10'', Marcelinho 23'20'', Albertico 15'30'', Podda 35'50'', Fits 37'10'', Pulvirenti 39'40''
S. Abate: Bellobuono, Di Luccio, Grasso, Everton, Galletto, Vitiello, Petrillo, Alex, De Luca, Cuzzolino, Marcelinho. All. Basile
Catania: Pedro, Pulvirenti, Fits, Silvestri, Podda, C. Musumeci, Dovara, Ortas, Luquinas, Albertico, M. Musumeci, Alamikkotervo. All. Calvo
Ammoniti: Di Luccio (S), C. Musumeci (C), Luquinas (C), Ortas (C)