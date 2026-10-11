Mercogliano in lutto: è morto Antonio Limone: "Simbolo della nostra comunità " "È stato alla guida della funicolare per anni con passione e competenza", dice il sindaco D'Alessio

Mergoliano in lutto, è morto Antonio Limone alla guida per anni della Funicolare.

"La nostra comunità saluta con dolore Antonio Limone, un uomo perbene, un professionista stimato e una figura storica a cui tutti eravamo particolarmente legati per il suo lungo e appassionato impegno alla guida della nostra amata Funicolare di Mercogliano. - dice Il sindaco D'Alessio -.

La direzione

Per anni Antonio ha diretto con dedizione, competenza e grande senso del dovere un'infrastruttura che è il simbolo identitario e l'orgoglio del nostro territorio, accogliendo con il sorriso pellegrini, turisti e generazioni di mercoglianesi in viaggio verso il Santuario di Montevergine. Per lui la Funicolare non era un semplice lavoro, ma una vera e propria missione al servizio della comunità.

La missione

A nome mio personale, dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità di Mercogliano, desidero esprimere le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza più affettuosa a tutta la famiglia Limone e rivolgere un abbraccio speciale alla figlia Teodolinda, nostra stimata dipendente comunale. Grazie di tutto, Antonio. Mercogliano non dimenticherà il tuo contributo e il tuo garbo. Riposa in pace.".