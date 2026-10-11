Avellino, il Mercato torna nel piazzale dello Stadio: trasloco entro dicembre

Il Mercato bisettimanale di Avellino torna a piazzale dei Pini, nel piazzale dello Stadio Partenio Lombardi. Scatta il conto alla rovescia, nuova mappa per gli stalli per il ritorno alle orinigini. La giunta ha infatti deliberato l'atto di indirizzo per la riorganizzazione e lo spostamento dell'area mercatale da trasferire ai settori competenti dell'ente.
La nuova mappa degli stalli
Al servizio strategico Suap e agli altri dirigenti interessati il compito di predisporre un intervento per il trasferimento ,che costerà al COmune circa 40mila euro.
Prima la conta degli ambulanti
SI parte dall'aggiornamento del numero complessivo dei posteggi attualmente assegnati e dotati di regolare titolo abilitativo dagli operatori economici. Una verifica indispensabile per consentire l'avvio.
Un anno di sperimentazione
Lo spostamento avverra` in via sperimentale per 12 mesi a partire dalla data di avvio della nuova organizzazione che scatterà, con buona probabilità per dicembre.
Secondo l'amministrazione i 4 anni di mercato a Campo Genova, con ordinanza del sindaco Festa a gennaio del 2022 tra le proteste degli operatori del mercato, non convince e resta l'esigenza dei mercatali di tornare al piazzale dello Stadio.. Richieste avanzate anche dalle associazioni di categoria ascoltate in diversi incontri a palazzo di Citta` negli ultimi mesi.
83 ambulanti oggi, mentre 4 anni fa i banchi attivi erano 170
In quattro anni si e` passati dai 170 stalli originari agli attuali 83. Conti alla mano la riduzione è figlia di crisi generale ma, secondo gli esercenti, anche della nuova zona assegnata.