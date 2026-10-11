Scandone Avellino ko a Fabriano: la Ristopro vince 81-71

La Scandone Avellino esce sconfitta dal parquet del PalaChemiba di Cerreto d'Esi. Nella gara valida per la terza giornata del girone B di Serie B Nazionale, la squadra irpina viene superata dalla Ristopro Fabriano con il risultato di 81-71. Alla Scandone non bastano i 16 punti di Andrea Verazzo con 13 rimbalzi e 3 assist per una prova da 25 di valutazione. Doppia cifra anche per Jacopo Vedovato (13), Darryl Jackson (12) e Gabriele Frattoni (10). Due gare, due sconfitte per la Scandone Avellino, che domenica prossima affronterà la Pielle Livorno al PalaDelMauro.
Il tabellino
Serie B Nazionale - Girone B
Terza giornata
Ristopro Fabriano - Scandone Avellino 81-71
Parziali: 23-18, 24-18, 11-12, 23-23
Fabriano: Kaspar Kuusmaa 16 (1/1, 3/9), Karolis Babusis 13 (4/7, 1/5), Filiberto Dri 13 (1/5, 2/3), Alessandro Gianoli 11 (4/6, 0/0), Davide Vavoli 9 (3/5, 1/2), Francesco Gnecchi 7 (0/1, 1/2), Daniel Ohenhen 6 (3/4, 0/0), Santiago Quarone 4 (1/2, 0/4), Giacomo Donati 2 (1/1, 0/3), Marco Fogliato, Jacopo Onesta, Emanuele Pellacchia
Scandone: Armando Verazzo 16 (2/6, 3/4), Darryl Jackson 14 (2/3, 2/2), Jacopo Vedovato 13 (4/7, 0/0), Gianluca Frattoni 10 (5/11, 0/3), Simone Vecerina 6 (0/6, 2/5), Fabio Stefanini 6 (1/1, 1/3), Edoardo Maresca 6 (0/0, 2/4), Alessandro Voltolini (0/0, 0/1), Andrea Donda (0/1, 0/1), Bruno Farias (0/1, 0/1)