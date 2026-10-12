Ariano: perdita consistente di acqua a Cardito lungo la statale 90 delle puglie E' il secondo guasto nel giro di poche ore nella periferia arianese

Una perdita consistente di acqua sta interessando dalla tarda serata di ieri la statale 90 delle puglie in località Cardito ad Ariano Irpino, di fronte ad un distributore di carburante. Una zona commerciale e particolarmente trafficata.

Si tratta dell'ennesima rottura della tubazione in questo punto esatto della strada, accanto all'ingresso di un'abitazione.

L'alto calore è stato già informato della situazione. L'intervento di riparazione dovrebbe avvenire nel corso della mattinata.

E' l'ennesimo guasto nel giro di poche ore nella popolosa periferia arianese. Sabato scorso si è lavorato, scavando per oltre due metri fino a tarda sera a causa di un'altra perdita che aveva interessato il piano di zona, all'altezza del palazzetto dello sport. Guasto che tra non poche difficoltà sembra sia stato risolto.

Alla base delle rotture, la fatiscenza della rete e la mancanza di interventi risolutivi da parte della regione Campania, le cui risorse sembrano essere dirottate sempre altrove con una scarsa attenzione alle aree interne.