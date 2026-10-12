Giornate Fai d'autunno 2026: Montemiletto fa il boom Alla scoperta dei tesori dell'Irpinia

Montemiletto e’ stato letteralmente invaso da visitatori provenienti anche da fuori regione, alla scoperta del suo borgo, dello splendido patrimonio storico-culturale e dei suoi tesori.

Il programma delle visite ha previsto un itinerario di sei tappe: il Chiostro dell’ex convento dei Padri Domenicani, la Chiesa di Sant’Anna, il Palazzo Fierimonte, il Castello della Leonessa con il suo Museo comunale e la Chiesa Madre di Santa Maria Assunta.

A raccontare questi luoghi sono stati gli apprendisti ciceroni del Liceo Scientifico “V. De Caprariis” di Atripalda, che si ringraziano per l’impegno profuso in questi giorni, protagonisti di un’esperienza unica di conoscenza, memoria e cittadinanza.

Il boom di visitatori registrato durante queste due giornate Fai ha avuto ripercussioni positive sulla nostra comunità che si è distinta come sempre per la sua grande capacità di accoglienza.

La soddisfazione del sindaco Massimiliano Minichiello:

"Le giornate Fai di autunno 2026 sono state una straordinaria occasione per la promozione e la valorizzazione del nostro territorio e dei suoi luoghi di grande bellezza paesaggistica, storica ed artistica.

L’Amministrazione comunale ringrazia la delegazione Fai di Avellino per aver riservato l’iniziativa al nostro splendido territorio, i volontari del servizio civile comunale, la pro loco Mons Militum e tutti coloro che sono stati impegnati nel garantire in modo impeccabile ogni attività di logistica turistica.

Il successo di questa ennesima iniziativa ci impone di guardare sempre più avanti e di lavorare con il massimo impegno a servizio di una comunità di cui dobbiamo essere, tutti, fieri ed estremamente orgogliosi".