Avellino, torna "0825": appuntamento alle 22.30 su OttoChannel - Canale 16 Per intervenire in diretta telefonica 0825/23743, per whatsapp 3428725223

La vittoria super contro la Sampdoria (4-1) e lo sguardo rivolto alla sfida contro il Cesena, in programma domenica (ore 15) per l'Avellino: alle 22.30, su OttoChannel - Canale 16, torna "0825", il format dedicato al club biancoverde e alla Serie B: conduce Carmine Quaglia, in studio Annibale Discepolo e il direttore generale della Turris, Daniele Flammia. Nel corso della puntata, in collegamento l'ex tecnico e calciatore dell'Avellino, ora allenatore dell'FBC Gravina, Giovanni Ignoffo. Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 0825/23743. È possibile interagire con lo studio anche inviando sms e messaggi WhatsApp al 3428725223.