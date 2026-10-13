Ariano, programma triennale opere pubbliche 2026-2028: ecco l'elenco completo

Programma triennale opere pubbliche 2026-2028 ed elenco annuale 2026 dei lavori pubblici nonchè schema di programma triennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2026/2028.
Salvi i fondi fermi dal 2023 e che Sogesid società del Ministero dell’Ambiente stava revocando i finanziamenti pari a 6.480.000 euro. Ne da notizia l'amministrazione comunale di Ariano Irpino.
Ecco l'inserimento nuovi interventi:
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ATTI AD OTTENERE IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO I.C.S. “P.P.S. MANCINI” PLESSO GRASSO VIA VIGGIANO per un importo di € 200.000,00.
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ATTI AD OTTENERE IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO I.C.S. “GIULIO LUSI” VIA VILLA CARACCIOLO per un importo di € 130.000,00.
"PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI CONNESSIONE CON LE RETI INFRASTRUTTURALI ESISTENTI - P.I.P. CAMPOREALE - PIANEROTTOLO - SP10 (AREA DEI COMUNI NORD-EST)” IN ARIANO IRPINO CUP: importo € 1.066.503,48.
REALIZZAZIONE RETE IDRICA POTABILE PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI NUCLEI
RURALI UBICATI ALLA LOCALITÀ DIFESA GRANDE – variazione importo da € 1.874.426,50 ad € 2.565.000,00, variazione annualità anno 2027.
COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO LOTTO A IN LOCALITÀ PERAZZO-BIVIO DI VILLANOVA – importo invariato di € 700.000,00, variazione annualità anno 2027 e fonte di finanziamento.
RIFACIMENTO RETE FOGNARIA ALLA VIA ANNUNZIATA – variazione importo da € 534.000,00 ad € 1.000.000,00, variazione annualità anno 2027.
CICLO INTEGRATO ACQUE-RETE IDRICA E FOGNARIA ALLA LOCALITÀ ORNETA – variazione importo da € 1.200.000,00 ad € 2.215.000,00, variazione annualità anno 2027.
Inserimento nuovi interventi:
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ATTI AD OTTENERE IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO I.C.S. “P.P.S. MANCINI” PLESSO GRASSO VIA VIGGIANO per un importo di € 200.000,00.
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ATTI AD OTTENERE IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO I.C.S. “GIULIO LUSI” VIA VILLA CARACCIOLO CUP: I58H25001580001 per un importo di € 130.000,00.
"PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI CONNESSIONE CON LE RETI INFRASTRUTTURALI ESISTENTI - P.I.P. CAMPOREALE - PIANEROTTOLO - SP10 (AREA DEI COMUNI NORD-EST)” IN ARIANO IRPINO importo € 1.066.503,48.
Aggiornamento quadro economico di spesa e annualità:
REALIZZAZIONE RETE IDRICA POTABILE PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI NUCLEI RURALI UBICATI ALLA LOCALITÀ DIFESA GRANDE variazione importo da € 1.874.426,50 ad € 2.565.000,00, variazione annualità anno 2027.
COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO LOTTO A IN LOCALITÀ PERAZZO-BIVIO DI VILLANOVA – importo invariato di € 700.000,00, variazione annualità anno 2027 e fonte di finanziamento.
RIFACIMENTO RETE FOGNARIA ALLA VIA ANNUNZIATA – variazione importo da € 534.000,00 ad € 1.000.000,00, variazione annualità anno 2027;
CICLO INTEGRATO ACQUE-RETE IDRICA E FOGNARIA ALLA LOCALITÀ ORNETA – variazione importo da € 1.200.000,00 ad € 2.215.000,00, variazione annualità anno 2027.