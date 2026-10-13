Maltempo e Avellino si allaga, Pizza: sarà depaving, più alberi e meno cemento Il sindaco sui social: così proteggeremo la città anche dal cald

Avellino sceglie il depaving, lo annuncia il sindaco Nello Pizza a mezzo social spiegando come Il cambiamento climatico pone una questione di vivibilità e sostenibilità per le nostre città. Per difendersi meglio dal caldo, da tempo si parla di depavimentare e di impiantare alberi nei centri urbani. All’estero ci sono esempi importanti, a Parigi come a Barcellona.

"Problemi complessi, soluzioni complesse - spiega Pizza -. Lo sappiamo bene. Ogni volta che piove forte, in diverse zone della città si ripetono gli stessi disagi.

È una frustrazione che comprendiamo e che condividiamo. La scorciatoia è sempre pronta: un colpevole da indicare o uno slogan da ripetere. Poi torna la pioggia, e il problema è ancora lì. Una città non si governa inseguendo l'indignazione del giorno, e saremmo disonesti se vi dicessimo che esiste una soluzione rapida. Questo problema non nasce oggi. È il conto di decenni di cemento e asfalto, come se l'acqua non dovesse mai reclamare il suo spazio, e oggi si somma a un clima profondamente cambiato.

La manutenzione ordinaria non basta più. Il clima cambia. La città cambia. Restituire spazio alla natura, fare del verde un’infrastruttura strategica: questo è il futuro. Vuol dire smettere di rincorrere le emergenze e cominciare a prevenirle.

È una sfida che riguarda tutta la comunità, non solo l'Amministrazione. Per questo l'abbiamo chiamata Avellino Cura Comune.

Prendersi cura della città è una responsabilità che si rinnova ogni giorno, e vogliamo farlo insieme a voi, protagonisti e non spettatori.

Perché la città di domani nasce dalle scelte che abbiamo il coraggio di fare oggi.".