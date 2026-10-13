Traffico Ariano, studio di fattibilità realizzazione rotatorie: c'è la delibera La palla passa nelle mani del dirigente dell'area tecnica

Messa in sicurezza e fluidificazione del traffico lungo la statale 90 delle Puglie nel territorio comunale di Ariano Irpino. Istanza formale ad Anas per l'inserimento nel contratto di programma di interventi di realizzazione di rotatorie ed atto di indirizzo all'ufficio tecnico comunale.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Ferrante accelera per tentare di risolvere la cronica emergenza traffico a Cardito.

"La strada statale 90 "delle Puglie" (S.S. 90) rappresenta una infrastruttura viaria nevralgica per il territorio di Ariano Irpino e per i collegamenti intercomunali delle arre interne.

L'attuale configurazione di alcune intersezioni a raso lungo tale arteria determina frequenti congestioni del traffico e rappresenta un fattore di rischio per la sicurezza stradale, stante l'elevato volume di traffico leggero e pesante;

Il piano nazionale sicurezza stradale individuano nella trasformazione degli incroci a raso in intersezioni a rotatoria uno degli interventi più efficaci per l'abbattimento della lesività e la fluidificazione dei flussi veicolari.

Negli anni passati sono state poste in essere strategie, di concerto con Anas e Provincia di Avellino, volte superare le problematiche delle intersezioni a raso in parte confluite nel secondo piano di sicurezza stradale per la realizzazione delle rotatorie in località Fontananuova e località Maddalena con Delibere di G.M. n. 284 del 9.08.2005 e n. 44 del 16.02.2007 furono approvati dei progetti preliminari relativi alle rotatorie.

Considerato che trattandosi di arteria stradale di competenza statale, la progettazione, il finanziamento e la realizzazione degli interventi infrastrutturali ricadono sotto l'egida di Anas e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT),è volontà di questa amministrazione continuare a promuovere una proficua collaborazione istituzionale con Anas S.p.A. al fine di migliorare la viabilità del territorio, coerentemente con le strategie di sviluppo dell'area vasta;

Da qui la cecessità di disporre di uno studio di fattibilità tecnico-viabilistica di massima da sottoporre agli enti competenti per accelerare l'iter decisionale per le rotatorie di Camporeale (altezza ingresso PIP, altezza Taverna Vitoli, altezza ingresso Scuola Elementare) e Variante Martiri Cardito (altezza Incrocio Strada Comunale Petrara.

Viene dato quindi mandato al dirigente dell’area tecnica di redigere, in tempi brevi, un documento preliminare o studio di fattibilità che individui le intersezioni più critiche lungo la statale 90 ricadenti nel territorio di Ariano Irpino, ove la conversione in rotatoria risulti prioritaria per la sicurezza e la fluidificazione del traffico e segnatamente località Camporeale (altezza ingresso Pop altezza Taverna Vitoli, altezza ingresso scuola elementare) e località Variante Martiri Cardito (altezza Incrocio Strada Comunale Petrara facendo anche riferimento alle proposte progettuali già in possesso dell’amministrazione.

Far voti e rivolgere formale istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) e ad Anas -compartimento viabilità per la Campania, affinché gli interventi di realizzazione di dette rotatorie vengano formalmente inseriti e finanziati nel prossimo aggiornamento del piano investimenti, contratto di Programma Mit Anas.

Incaricare il sindaco e la giunta comunale di intraprendere tutte le iniziative istituzionali necessarie, inclusa la promozione di un apposito tavolo tecnico o oonferenza di servizi con Anas.