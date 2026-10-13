Ariano, piazza Dante: Ferrante accoglie la proposta del consigliere Cardinale "Prevista la piantumazione di un nuovo albero e il rifacimento della pavimentazione"

In riferimento alle dichiarazioni del consigliere comunale Roberto Cardinale, riportate dalla stampa locale, il sindaco di Ariano Irpino, Mario Ferrante, intende chiarire che l’amministrazione comunale ha già previsto un intervento di riqualificazione dell’area di Piazza Dante.

Non si procederà soltanto al rifacimento del marciapiede, ma anche alla piantumazione di un nuovo albero e alla sostituzione della pavimentazione, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, decoro urbano e tutela del verde pubblico.

"Accogliamo con favore ogni contributo costruttivo, anche da parte della minoranza - dichiara il sindaco Ferrante - ma desidero rassicurare il consigliere Cardinale e la cittadinanza: l’intervento previsto non si limiterà alla sistemazione del marciapiede. Sarà ripiantato un albero e sarà realizzata una nuova pavimentazione.

Come amministrazione comunale intendiamo confermare il nostro impegno per una città più curata e attenta alla sostenibilità ambientale".