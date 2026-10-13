Andrea Sannino a Capocastello: semplicità e radici, che meraviglia Il celebre cantautore ospite del sindaco di Mercogliano, della comunità e della famiglia Sensale

Una promessa fatta dal palco e mantenuta lontano dai riflettori in una domenica d'autunno magica tra castagne, autenticità e radici. Andrea Sannino è tornato a Mercogliano, questa volta in compagnia della famiglia, per visitare Capocastello e immergersi nelle tradizioni e nell’atmosfera del borgo irpino. Lo racconta sui social , lo condivide con affetto per raccontare come proprio in questi luoghi resti custodità la bellezza forte della tradizione e unicità.

Sannino e la raccolta delle castagne

Tra i protagonisti della giornata anche le castagne, simbolo della stagione autunnale e della tradizione gastronomica del territorio. A raccontare l’esperienza è stato lo stesso artista napoletano attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social.

Sannino: qui c'è autenticità

“Il bello del mio tour è che nei posti dove canto ci lascio sempre il cuore e qualche volta una promessa“, ha scritto Sannino, spiegando come spesso scelga di tornare nelle località che lo hanno ospitato durante i concerti estivi per viverne la quotidianità insieme ai propri cari, lontano dagli impegni artistici. Un’esperienza che per il cantante rappresenta anche un ritorno alle proprie radici e ai valori più autentici. “Questo mi permette di riassaporare un po’ quelle radici che affondano nella semplicità che spesso nei ritmi frenetici del mondo perdiamo di vista”, ha sottolineato nel suo post, soffermandosi sull’importanza dei rapporti umani: “Che tu sia un cantante, un attore, un muratore, un dottore o un disoccupato, sei una persona, non sei mai un personaggio. I personaggi non esistono, siamo persone”.

D'Alessio: è stato bello

A condividere sui social un messaggio dedicato alla visita è stato anche il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, che ha ricordato la richiesta avanzata dall’artista in occasione della sua precedente esibizione in città: “Sul palco mi chiedesti di voler vivere momenti autentici nella nostra città. Ho pensato di portarti nei luoghi di Mercogliano dove abita l’accoglienza, l’autenticità, il cuore”, ha scritto il primo cittadino, aggiungendo: “È stato bello ospitare te, i tuoi figli e la tua famiglia e respirare insieme il calore dei rapporti veri, quelli che vanno oltre i nostri ruoli“.

Tra castagne, tradizioni autunnali e scorci caratteristici di Capocastello, la visita ha rappresentato per Sannino l’occasione di conoscere Mercogliano da una prospettiva diversa rispetto a quella del concerto. Un momento da condividere con la famiglia, riscoprendo il valore delle piccole cose e dell’accoglienza che caratterizza il territorio. “È stato semplicemente bellissimo”, ha concluso inel suo messaggio social.