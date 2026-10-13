Dressage: titoli e medaglie per i giovani irpini al campionato regionale 2026 Le giovani amazzoni Abate e Giarletta d'oro rispettivamente nelle categorie debuttanti ed esordienti

Nello scorso weekend è andato in scena il campionato regionale campano di Dressage, disciplina equestre della Federazione Italiana Sport Equestri nel Centro Grifondoro di Caserta. Diverse le medaglie conquistate dagli atleti irpini della Scuderia Manzione di Contrada. Tra i risultati spiccano le giovani amazzoni Camilla Abate e Giulia Giarletta, che si sono aggiudicate la medaglia d'oro e il titolo di campionesse regionali nelle rispettive categorie, debuttanti ed esordienti.

I risultati conseguiti a Caserta

"Ulteriori emozioni sono giunte dalle giovani Maria Rosaria Bilotto e Ambra Acierno, entrambe d'argento nelle categorie Trofeo Ludico e Promesse, e ancora da Gioia Del Gaudio e Salvatore Luciano, di bronzo nella categoria Promesse. Tra i risultati più rilevanti emerge la performance che ha portato a uno splendido bronzo di Milena Bia".