Montefredane, "I camici bianchi si raccontano": l'incontro nell'aula consiliare La cerimonia di consegna delle benemerenze si terrà il primo novembre alle ore 11

di Paola Iandolo

Domenica 1 novembre alle ore 11:00 nell'aula Consiliare “Giuseppe Pisano” sette giovani medici della comunità di Montefredane, racconteranno le proprie esperienze professionali, condividendo il significato di una scelta fatta di studio, sacrificio e responsabilità verso gli altri. Nel corso dell’incontro saranno conferite le Civiche Benemerenze a: Alfonso Altieri, Francesco Dente, Marco Fiore, Maria Carmela Gaita, Francesca Maglio, Veronica Picone, Amato Serra.

La cerimonia voluta dal sindaco

"Un momento di orgoglio e riconoscenza per Montefredane, per valorizzare il merito e l’impegno di chi dedica le proprie competenze alla cura delle persone, nel segno dei valori richiamati dal giuramento di Ippocrate". Il primo cittadino, Ciro Aquino invita tutti a partecipare: "ascoltare le loro storie sarà un’occasione per condividere esperienze e offrire alle nuove generazioni esempi vicini di dedizione e umanità".