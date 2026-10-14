Vuole farla finita, salvato dall'ispettore eroe: Nicola sei il nostro orgoglio Il sindaco di Montefredane: libero dal servizio Nicola Pisano ha salvato una vita

Un ispettore della Squadra Mobile di Avellino, libero dal servizio, e due automobilisti hanno impedito a un uomo di gettarsi da un ponte a Parolise, dopo aver notato la scena mentre erano in strada. L'uomo è stato affidato al personale del 118 e trasportato in ospedale.

La prontezza di ispettore e automobilisti decisiva per bloccare il gesto e questa mattina il sindaco di Montefredane ha deciso di ringraziare pubblicamente con un post sui social l'ispettore Nicola Pisano.

L'ispettore, il tentato suicidio

"Ci sono gesti che testimoniano il valore della solidarietà e del servizio agli altri. Il nostro concittadino Nicola Pisano, Ispettore della Polizia di Stato, pur essendo libero dal servizio, è intervenuto nei pressi del ponte di Parolise, soccorrendo e mettendo in sicurezza un uomo in grave pericolo di vita.

Prontezza, professionalità e profonda umanità: qualità che onorano la divisa che indossa e rendono orgogliosa tutta la nostra comunità.

Intendiamo rendere omaggio a Nicola con la civica benemerenza, quale segno della gratitudine di Montefredane per un gesto che mette al centro il valore della vita e la responsabilità verso il prossimo.

A nome mio e dell’intera comunità, grazie Nicola. Il tuo esempio parla soprattutto ai più giovani e ci ricorda quanto possa essere prezioso esserci nel momento in cui qualcuno ha bisogno di aiuto".