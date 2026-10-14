Cesena-Avellino: 2500 biglietti per i tifosi irpini con fidelity card Trasferta confermata dopo le nuove valutazioni dell'Osservatorio

Via libera alla trasferta dei tifosi dell'Avellino all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Nelle scorse ore l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, tramite la Questura di Forlì-Cesena, aveva disposto il blocco delle vendite dei biglietti per il settore ospiti dell'impianto sportivo romagnolo in attesa degli accertamenti volti a verificare le eventuali responsabilità sui disordini registrati nel pre-gara di Avellino-Sampdoria. L'ONMS non ha modificato quanto già definito nelle determinazioni del 7 ottobre scorso. Sono 2500 i biglietti a disposizione della tifoseria biancoverde (nel 2025 furono 4600 i tagliandi a disposizione) e i ticket sono acquistabili unicamente con fidelity card dell'U.S. Avellino.

Il comunicato del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Cesena - Avellino che verrà disputata domenica 18 ottobre 2026 alle ore 17:15 e valevole per la 7^ giornata del campionato di serie B partirà oggi, mercoledì 14 ottobre, alle ore 10:00 la prevendita per il settore ospiti dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena per un totale di 2500 posti. I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket esclusivamente dai possessori della fidelity card "Branco". I biglietti avranno un costo di 22,00€ più diritti di prevendita e commissioni Vovaticket e, a partire da giovedì 15 ottobre, subiranno una ulteriore maggiorazione di 2,00€. La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di sabato 8 novembre 2025".